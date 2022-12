India: al via sessione parlamentare, Modi sottolinea opportunità presidenza G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via oggi la sessione invernale del parlamento dell’India, in programma fino al 29 dicembre. Il primo ministro, Narendra Modi, ha auspicato una sessione proficua, sottolineando che il Paese sta celebrando il 75mo anniversario di indipendenza e ha appena assunto la presidenza di turno del G20, “un’opportunità enorme” per mostrare al mondo le proprie capacità. Il premier ha ricordato l’importanza del buon funzionamento del parlamento, “università della democrazia” per i giovani parlamentari, e a tal fine ha esortato tutte le parti a uno “sforzo collettivo”. Infine, Modi ha rivolto gli auguri al presidente del Consiglio degli Stati (la camera alta) e vicepresidente della Repubblica, Jagdeep Dhankhar, al suo debutto alla presidenza dell’aula. Dhankhar, insieme alla presidente della Repubblica, Droupadi Murmu, è stato eletto nella scorsa sessione. (segue) (Inn)