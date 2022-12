Iraq: capo operazioni civili missione Ue, prevediamo di espandere nostro lavoro nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea (Ue) prevede di espandere il proprio lavoro in Iraq “al di fuori delle mura della Green Zone”. Lo ha dichiarato capo delle operazioni civili presso la missione dell’Ue in Iraq, Stefano Tomat, durante una conferenza stampa tenuta in occasione del quinto anniversario della missione consultiva europea in Iraq. "La missione dell’Ue ha fornito il suo sostegno al Paese e il lavoro è stato fruttuoso”, ha affermato Tomat, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. “Dal 2017, abbiamo esteso le nostre attività a sei diverse province irachene, e al momento stiamo cercando di coprire altre province”, ha affermato Tomat, spiegando che l’Ue continua al momento a gestire le operazioni da Bruxelles, anche se ha stabilito un quartier generale a Erbil, capoluogo della regione autonoma del Kurdistan iracheno. (Res)