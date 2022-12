Giordania-Iraq: incontro ministri Esteri, ribadita volontà di rafforzare cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Giordania e Iraq, rispettivamente Ayman Safadi e Fuad Hussein, hanno ribadito la necessità di rafforzare la cooperazione e le relazioni tra i due Paesi. È quanto emerso in un comunicato diffuso dall’emittente giordana “Al Mamlaka”, secondo la quale i due si sono incontrati nella capitale giordana Amman. In questa occasione, le due parti hanno sottolineato la profondità delle relazioni storiche tra i due Paesi e le volontà di rafforzare in tutti gli ambiti. I ministri hanno ricordato i progetti portati avanti per espandere la cooperazione nel settore economico, commerciale e di investimento e negli sforzi per combattere il terrorismo, consolidare la sicurezza e migliorare il coordinamento su questioni regionali e internazionali di interesse comune. (Lib)