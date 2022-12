Francia: Borne, vaccinarsi contro Covid prima di Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra francese Elisabeth Borne ha lanciato un appello ai suoi concittadini affinché si vaccinino contro il coronavirus prima delle vacanze di Natale. "Tutti devono andare, bisogna fare attenzione per le persone fragili facendosi vaccinare", ha detto Borne all'emittente radiofonica "Rtl". "Per proteggersi bene, per proteggere gli altri, portiamo la mascherina quando siamo in uno spazio chiuso", ha aggiunto la premier.(Frp)