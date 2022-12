Camera: oggi question time con i ministri Fitto, Piantedosi e Abodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge oggi, mercoledì 7 dicembre alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per gli Affari europei per le politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto, risponde a interrogazioni sulle iniziative in sede europea in relazione a prospettate modifiche della normativa sugli aiuti di Stato, al fine di evitare effetti distorsivi a danno delle imprese italiane (Foti - Fd'I); sugli intendimenti del governo in materia di autonomia differenziata, con particolare riferimento al pieno coinvolgimento del Parlamento nella definizione delle intese tra Governo e Regioni e alla preventiva ricognizione dei fabbisogni effettivi funzionali alla individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e alla riduzione del divario tra le diverse aree del Paese (Zaratti - Avs); sulle iniziative volte ad assicurare l'attuazione del Pnrr, con particolare riferimento al progetto "Infrastruttura strategica Nodo di Bari: Bari sud" (Lupi - NM (N-C-U-I)-M); sul rispetto da parte dei soggetti attuatori delle scadenze previste dal Pnrr e sulla possibilità di una revisione del medesimo Piano alla luce dell'attuale contesto internazionale e socio-economico (Marrocco - FI-Ppe). (segue) (Com)