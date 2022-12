Camera: oggi question time con i ministri Fitto, Piantedosi e Abodi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, risponde a interrogazioni sulla sicurezza urbana, con particolare riferimento al contrasto del degrado e delle occupazioni illegali di edifici, anche in relazione alla prospettata attivazione di un forum delle aree metropolitane (Iezzi - Lega); sulle misure urgenti volte al potenziamento delle attività di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine pubblico in provincia di Foggia (Colucci – M5s); sull'apertura di centri della polizia cinese sul territorio italiano (Magi - Misto-+Europa); sui tempi e i criteri per la definizione del prossimo "decreto flussi", con particolare riferimento all'ipotesi della quantificazione delle relative quote sulla base di una preventiva verifica della disponibilità dei percettori del reddito di cittadinanza (Mauri - PD-IDP). Il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, risponde a una interrogazione sulla dilazione dei debiti fiscali e contributivi delle società di calcio professionistiche di serie A, anche in relazione all'esigenza di rilanciare con adeguate risorse lo sport dilettantistico (Gadda – Azione-IV-RE). (Com)