Governo: Ciriani, minacce morte a Giorgia e Ginevra oscene, Conte condanni

21 luglio 2021

- “C’è un limite che non andrebbe mai oltrepassato: il rispetto della vita umana. Le minacce di morte rivolte a Giorgia Meloni e alla piccola Ginevra sono oscene. Chi le ha pronunciate dovrebbe vergognarsi, ma ancora di più dovrebbero vergognarsi quei leader politici che soffiano sul fuoco della protesta violenta. Ci aspettiamo condanne ferme da parte di tutti, partendo da Giuseppe Conte. Un abbraccio di cuore a Giorgia e a Ginevra”.Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, in una nota. (Com)