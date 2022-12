Moda: penne personalizzate simbolo di eleganza e stile per i professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per distinguersi e dare un'immagine di sé raffinata e positiva, nell'esercizio della propria professione è importante utilizzare accessori adeguati, che siano affidabili e ben rifiniti. A questo proposito, la penna è da sempre un complemento di classe da esibire con orgoglio sulla scrivania o da utilizzare per firmare documenti, simbolo di stile e oggetto di lusso che accompagna la vita lavorativa di illustri professionisti e sancisce i momenti più importanti. Le migliori penne, infatti, sono pensate per rispondere a specifici criteri di funzionalità: il piacevole aspetto estetico si accompagna alla garanzia di ottime performance di scrittura nel lungo periodo, garantendo inoltre un aiuto anche per l’ambiente, evitando inutili sprechi di plastica con oggetti di poco valore e dubbio design. La penna è uno strumento di scrittura dal grande valore, ideale per chiunque possieda uno spiccato senso dello stile e buon gusto. Utilizzarla al lavoro dona subito un'immagine professionale e impeccabile. Pensiamo, ad esempio, alla figura del medico, dello scrittore, del manager, dell'avvocato, del designer, dello sceneggiatore: professionisti di questo calibro, spesso, vantano collezioni private da cui attingere per mostrare penne differenti in base all'occasione. (segue) (Rin)