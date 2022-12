Kosovo: a Mitrovica Nord sembra essere tornata la calma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sapevamo nulla, stavamo facendo il nostro lavoro ed eravamo nelle nostre sedi lavorative, fino a quando tutto questo è accaduto dopo l'orario di lavoro", ha aggiunto il funzionario. Trajkovic ha detto di sperare che situazioni del genere non si ripetano nei prossimi giorni, ma ha affermato che sicuramente c'è tensione tra i cittadini di Mitrovica Nord. “Gli uffici che erano destinati a svolgere le funzioni della Commissione elettorale municipale non sono operativi perché sono stati completamente demoliti, vedremo cosa accadrà”, conclude Trajkovic. La situazione a Mitrovica Nord è attualmente calma, i cittadini presenti sul posto si sono dispersi e sono tornati nelle loro case. (Alt)