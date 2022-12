Usa: approvato disegno di legge a tutela dei felini di grandi dimensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso federale degli Stati Uniti ha approvato il "Big Cat Public Safety Act" ("Legge sulla sicurezza pubblica dei grandi felini"): un provvedimento che imporrà limiti stringenti alla proprietà privata di felini di grandi dimensioni come le tigri. Il disegno di legge, diretto alla scrivania del presidente Joe Biden, segna il culmine di una iniziativa bipartisan promossa tra gli altri da Carole Baskin: imprenditrice, attivista, fondatrice e amministratrice delegata di Big Cat Rescue, un'oasi per felini nella Florida resa famosa dalla serie televisiva di Netflix "Tiger King". "Per me questa lotta per i grandi felini non è mai stata personale. Si è sempre trattato di sviluppare una politica nazionale che arrestasse il commercio di questi animali come oggetti di scena pubblicitari e come animali domestici in giardini e seminterrati", ha commentato ieri Baskin. Il disegno di legge limiterà il possesso dei felini di grandi dimensioni a santuari per la fauna selvatica, università statali e zoo certificati. Il provvedimento proibirà inoltre la riproduzione dei grandi felini da parte di privati non certificati. Infine, il disegno di legge introdurrà nuove misure di sicurezza per l'esposizione pubblica di questa tipologia di animali. (Was)