Taiwan: Usa approvano rifornimenti alle forze aeree dell'isola per 428 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha approvato la potenziale vendita alle forze aeree di Taiwan di componenti per aerei dal valore complessivo di 428 milioni di dollari. Le forniture dovrebbero aiutare l'isola a far fronte alle quotidiane intrusioni di velivoli militari cinesi nella zona di identificazione aerea taiwanese. Gli aerei da combattimento in dotazione all'aeronautica militare di Taiwan iniziano a subire l'usura del tempo, oltre a essere numericamente assai inferiori a quelli della Cina. Dallo scorso agosto, quando Pechino ha risposto alla visita a Taipei della presidente della Camera Usa Nancy Pelosi con vaste manovre militari attorno all'isola, l'aviazione e la marina militari cinesi si sono spinte regolarmente oltre la linea mediana dello Stretto di Taiwan, che fa da confine di fatto tra la Cina continentale e l'isola. (segue) (Was)