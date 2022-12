India: banca centrale aumenta tasso chiave al 6,25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Reserve Bank of India ha portato oggi il suo tasso di riferimento repo al 6,25 per cento: un incremento relativamente modesto di 35 punti base, che riflette il rallentamento dell'inflazione nel Paese. Quello approvato oggi è il quinto aumento consecutivo dei tassi di riferimento in India, e segue la pubblicazione del dato relativo all'inflazione al consumo nel mese di ottobre, attestatasi al 6,77 per cento: un dato decisamente inferiore al 7,41 per cento del mese precedente, ma comunque superiore ai valori di riferimento tracciati dalla banca centrale di quel Paese, tra il 2 e il 6 per cento. La Reserve Bank ha iniziato ad alzare il tasso di credito interbancario di riferimento a maggio, dopo averlo lasciato invariato al quattro per cento per circa due anni. I precedenti tre interventi sul tasso repo erano stati ciascuno di 50 punti base, pari a mezzo punto percentuale. (segue) (Inn)