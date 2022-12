Corea del Sud: esportazioni di armamenti raddoppiate dopo l'inizio della guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Corea del Sud aumenteranno di più del doppio quest'anno, a seguito del conflitto in Ucraina. Lo certificano i dati del settore, che ha beneficiato della corsa di molti Paesi, specie nell'Europa orientale, a sostituire vecchi sistemi d'arma di fabbricazione sovietica. Nei primi 11 mesi del 2022 le esportazioni della difesa sudcoreane sono ammontate a circa 17 miliardi di dollari, contro i 7,25 miliardi di dollari dell'anno scorso. Uno tra i principali acquirenti è stata la Polonia, che ha accelerato la sostituzione degli arsenali eredità del crollo dell'Urss, acquistando tra gli altri sistemi carri armati K2 e semoventi d'artiglieria K9. La Corea del Sud si è ritagliata una posizione peculiare nel mercato mondiale delle armi, con sistemi d'arma moderni ma relativamente poco costosi, sviluppati per far fronte alle minacce convenzionali della vicina Corea del Nord. (segue) (Git)