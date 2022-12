Imprese: "Financial Times", rassicurazioni dagli Usa su finanziamento a raffineria di Priolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno fornito delle rassicurazioni all’Italia sul fatto che gli istituti di credito del Paese non subiranno delle sanzioni qualora dovessero fornire dei finanziamenti alla raffineria Isab, uno dei più importanti impianti di produzione di carburante del Paese gestito sinora dall’azienda russa Lukoil, e ubicata a Priolo, in Sicilia. A riportare la notizia il quotidiano britannico "Financial Times" dopo che la settimana scorsa il governo italiano ha adottato un decreto che pone la raffineria sotto amministrazione fiduciaria. Questa settimana è entrato in vigore un embargo a livello europeo che vieta le importazioni di greggio russo via mare, uno sviluppo che ha messo in difficoltà lo stabilimento gestito da Lukoil in termini di garanzia delle forniture. Secondo quanto si legge in una lettera inviata da Andrea M. Gacki, direttrice dell’Ufficio per il monitoraggio degli asset stranieri del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, la "potenziale fornitura di un prestito ponte" da parte delle banche italiane e di Cassa depositi e prestiti (Cdp) "non implicherebbe attività proibite ai sensi relativi alle relative attività sanzionatorie nei confronti della Russia". (Rel)