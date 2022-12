Yemen: inviato Usa Lenderking, il Paese vive un momento critico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Yemen sta vivendo “un momento critico” ed è necessario un maggior impegno e sostegno per favorire il processo di pace. Lo ha dichiarato l'inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen, Tim Lenderking, alla commissione per gli affari esteri della Camera in un'audizione sulla guerra in corso in Yemen. Lenderking ha elogiato il cessate il fuoco mediato dalle Nazioni Unite tra il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale e i ribelli filo-iraniani Houthi. Nonostante la mancata proroga del cessate il fuoco, l'inviato statunitense ha affermato che gli sforzi per raggiungere una pace duratura sono in "una nuova fase" e che "probabilmente c'è più impegno tra le parti in conflitto ora di quanto non ce ne sia mai stato". "Questo ci dà qualche speranza. Nei prossimi mesi assisteremo a passi verso una tregua e a negoziati politici che potrebbero porre fine al conflitto”, ha affermato Lenderking. (Res)