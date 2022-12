Usa: Senato, il democratico Warnock vince il ballottaggio in Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico Raphael Warnock ha ottenuto la rielezione ieri, sconfiggendo l'avversario repubblicano Herschel Walker nel ballottaggio in Georgia per l’assegnazione dell’ultimo seggio conteso al Senato federale degli Stati Uniti. Con oltre il 95 per cento delle schede scrutinate, Walker è in vantaggio sull'avversario col 50,73 per cento delle preferenze contro il 49,27 per cento dell'avversario repubblicano. L'elezione è stata un testa a testa tra i due candidati: Walker - ex giocatore di football sostenuto dall'ex presidente Donald Trump - ha ottenuto un consenso superiore alle aspettative, passando anche brevemente in vantaggio durante le operazioni di spoglio delle schede. Al voto di ieri hanno preso parte oltre un milione di elettori: un record per la Georgia, cui si somma quello del voto anticipato dei giorni scorsi, con ben 1,85 milioni di schede depositate in presenza o inviate per posta fino al 2 dicembre. La rielezione di Warnock accresce la maggioranza democratica al Senato di un seggio rispetto all'attuale legislatura, grazie alla recente vittoria in Pennsylvania del candidato democratico John Fetterman, e conferma la deludente prestazione dei Repubblicani alle elezioni di medio termine che si sono tenute all'inizio del mese scorso. Con un totale di 51 seggi, i Democratici disporranno al Senato di una pur risicata maggioranza semplice senza dover dipendere dal voto della vicepresidente Kamala Harris.(Was)