Cina: indebitamento complessivo tocca un nuovo record, è pari a tre volte il Pil

- Il debito complessivo della Cina espresso come percentuale del suo prodotto interno lordo (Pil) ha segnato un nuovo record alla fine di giugno, per effetto dei massicci prestiti sottoscritti dalle autorità locali per sostenere l'economia gravata dalle politiche "zero Covid". E' quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati dalla Banca dei regolamenti internazionali, secondo cui il credito al settore non finanziario cinese ha raggiunto la cifra di 51.870 miliardi di dollari, pari al 295 per cento del Pil nazionale: il dato più alto mai registrato dal 1995 ad oggi. Secondo il think tank cinese National Institution for Finance and Development, da giugno ad oggi la percentuale ha registrato quasi certamente un ulteriore incremento, sino a toccare il 300 per cento. Le ricadute della pandemia dovrebbero costituire un problema a breve termine anche sul fronte finanziario, ma secondo il quotidiano "Nikkei" la tendenza a lungo termine della Cina non appare migliore, a causa del progressivo invecchiamento della popolazione e della scarsa natalità. (Cip)