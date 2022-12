Corea del Nord: Usa sollecitano la Cina a attuare risoluzioni del Consiglio di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite, inclusa la Cina e la Russia, dovrebbero dare piena attuazione alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza riguardanti la Corea del Nord, per impedire a Pyongyang di aumentare ulteriormente le tensioni nella Penisola coreana e dotarsi di armi di distruzione di massa. Lo ha dichiarato ieri il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, ricordando che le risoluzioni del Consiglio di sicurezza attualmente in vigore sono state approvate col consenso unanime dei suoi membri, inclusa la Cina. "C'è una sola ragione per cui una risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu può venire alla luce, ed è perché è stata approvata all'unanimità dai cinque membri permanenti del Consiglio", ha dichiarato Price nel corso di una conferenza stampa. "Riteniamo sia doveroso, e sia anzi richiesto ai sensi del diritto internazionale che i Paesi ottemperino ai loro obblighi connessi alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu", ha aggiunto il portavoce. "I programmi di armi nucleari e missili balistici della Corea del Nord sono una minaccia per l'intera regione, e non solo per gli Stati Uniti e i nostri alleati. Pongono una minaccia destabilizzante per l'intera regione, ha ammonito Price. (segue) (Was)