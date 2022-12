Usa: ballottaggio in Georgia, superato il milione di voti alle urne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono più di un milione i cittadini che hanno votato finora nel quadro del ballottaggio in Georgia per l’assegnazione dell’ultimo seggio al Senato degli Stati Uniti, dopo le elezioni di medio termine che si sono tenute martedí 8 novembre. Lo ha detto il segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, durante una conferenza stampa. “Abbiamo ancora circa tre ore di tempo per andare alle urne”, ha ricordato, invitando tutti i cittadini a votare nel ballottaggio tra il senatore democratico Raphael Warnock e l’ex giocatore di football Herschel Walker, sostenuto dall’ex presidente Donald Trump.(Was)