Governo: Zangrillo, solidarietà a Meloni, si abbassino toni nell'interesse del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Solidarietà e vicinanza al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e alla sua famiglia, per le ignobili minacce di morte ricevute via social da presunti percettori del reddito di cittadinanza. “Viviamo una stagione complessa, in cui nell'interesse del Paese siamo tutti chiamati alla responsabilità. Occorre abbassare i toni e mantenere il confronto nel solco delle regole della democrazia e del rispetto. Sempre". Lo dichiara in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. (Rin)