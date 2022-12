Scuola: Valditara, insegnante tutor sia più pagato e più formato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A me piace molto l'idea di un insegnante tutor, che sia particolarmente formato anche in pedagogia e che in una logica di squadra con gli insegnanti della classe, si prenda cura dei ragazzi in difficoltà o che hanno bisogno di accelerare perché molto bravi. “Un insegnante più pagato e più formato. Valorizzare il merito degli insegnanti deve passare da questo”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ospite a “Porta a porta”, in onda questa sera su Rai 1. (Rin)