Scuola: Valditara, penso di intervenire con circolare su cellulari in classe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda dei cellulari in classe “penso di intervenire con una circolare, poi vedremo se fare altre iniziative”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ospite a “Porta a porta”, in onda questa sera su Rai 1. “A parte quando il cellulare sia richiesto, in classe si va per studiare, imparare e concentrarsi, non per chattare. Bisogna evitare che in classe si faccia altro”, ha aggiunto Valditara. (Rin)