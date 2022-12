Usa-Australia: segretari di Stato e alla Difesa incontrano omologhi, concordato un rafforzamento della cooperazione nel campo della sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I segretari di Stato e alla Difesa degli Stati Uniti, Antony Blinken e Lloyd Austin, hanno incontrato le controparti australiane, Penny Wong e Richard Marles, a Washington, in occasione del 32mo round di consultazioni ministeriali tra i due Paesi. Le parti, si legge in una dichiarazione congiunta pubblicata al termine dei colloqui, hanno concordato sulla necessità di approfondire ulteriormente la cooperazione bilaterale in materia di difesa, dedicando particolare attenzione alla situazione nella regione indopacifica. “La partnership tra Stati Uniti e Australia è più forte che mai: le parti hanno ribadito l’impegno a promuovere la pace e la stabilità a livello globale e a collaborare nel quadro delle più importanti sfide internazionali, come il contrasto al cambiamento climatico, il rispetto dei diritti umani, la promozione del multilateralismo e la collaborazione nel campo del commercio, della tecnologia e della sicurezza cibernetica”, si legge nel documento (segue) (Was)