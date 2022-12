Usa-Australia: segretari di Stato e alla Difesa incontrano omologhi, concordato un rafforzamento della cooperazione nel campo della sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il rapporto tra i nostri Paesi si basa sui rispettivi sacrifici e sui legami storici e culturali che uniscono i nostri popoli: un legame che oggi è più forte che mai, e le discussioni che abbiamo tenuto lo hanno dimostrato”, ha dichiarato Austin al termine della riunione, aggiungendo che le parti hanno condannato ancora una volta l’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa, esprimendo preoccupazione per l’instabilità che sta caratterizzando l’area dell’Indo-Pacifico. “Stati Uniti e Australia credono in una società in cui i Paesi abbiano la possibilità di decidere il proprio futuro, senza intimidazioni”, ha continuato il segretario alla Difesa Usa, aggiungendo che questa visione al momento “è sotto attacco”. La guerra in Ucraina e le tensioni nello stretto di Taiwan, ha spiegato, rappresentano una minaccia alla stabilità regionale, e “queste minacce richiedono una maggiore cooperazione tra i nostri Paesi nel campo della difesa e della sicurezza”. Austin ha spiegato che nel prossimo futuro gli Stati Uniti rafforzeranno la presenza militare in Australia, organizzando ad un ritmo più frequente esercitazioni congiunte tra le rispettive Forze armate. (Was)