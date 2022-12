Usa: ballottaggio in Georgia, repubblicani passano in leggero vantaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato repubblicano per l’ultimo seggio al Senato degli Stati Uniti, l’ex giocatore di football Herschel Walker, è passato in vantaggio nel quadro del ballottaggio in corso in Georgia dopo le elezioni di medio termine di martedì 8 novembre. Stando alle ultime proiezioni, con il 66 per cento dei voti già conteggiati, il candidato sostenuto dall’ex presidente Donald Trump ha un lieve vantaggio di 25 mila voti, con il 50,6 per cento. Il senatore democratico in carica, il pastore protestante Raphael Warnock, è attualmente intorno al 49,4 per cento. (Was)