Giappone: Forze autodifesa inviano per la prima volta aerei da combattimento nelle Filippine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Forza aerea di autodifesa del Giappone ha inviato aerei da combattimento nelle Filippine per il primo scambio tra le forze aeree dei due Paesi, segnando un nuovo traguardo nella cooperazione tra i due Paesi nel campo della difesa. Due caccia F-15 giapponesi sono atterrati ieri, 6 dicembre, alla Base aerea Clark, nell'area metropolitana di Manila. Dal secondo dopoguerra ad oggi il Giappone non ha mai inviato aerei da combattimento in Paesi terzi, fatta eccezione per Stati Uniti e Australia. Il capo della Forza aerea delle Filippine, tenente generale Connor Anthony Canlas, ha definito l'arrivo dei velivoli giapponesi una dimostrazione della solida reazione cooperativa tra i due Paesi. Il ministro della Difesa giapponese, Yasukazu Hamada, ha dichiarato che "rafforzare la cooperazione tra le Forze di autodifesa del Giappone e le forze armate filippine non aiuterà soltanto la sicurezza nazionale giapponese, ma porterà anche entrambi i Paesi a contribuire attivamente alla pace e alla sicurezza della comunità internazionale". Il programma di scambio tra forze aeree giapponesi e filippine è iniziato il 27 novembre e si concluderà domenica 11 dicembre. (segue) (Git)