- Meloni fa mille discorsi ma il primo atto è stato aumentare il costo della benzina. “Ho l’impressione che non controlli la sua maggioranza oppure ha delle incertezze”. Lo ha dichiarato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite a “Cartabianca” su Rai 3. Renzi ha sottolineato come le elezioni europee 2024 rappresentino un momento delicato per il governo Meloni. (Rin)