Ucraina: Zelensky in visita nelle regioni di Donetsk e Kharkiv per rendere omaggio ai militari

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato oggi nella regione di Donetsk per consegnare premi e onorificenza ai militari impegnati in battaglia. Zelensky si è recato anche nella regione di Kharkiv. “Ho ringraziato i medici che salvano i nostri soldati. Ho consegnato premi ai combattenti che hanno preso parte alla liberazione della regione e che continuano a cacciare gli occupanti dall’Ucraina”, ha detto il capo dello stato in una pubblicazione sui suoi profili social. (Res)