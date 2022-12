© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo creato un tavolo sulla semplificazione, per sburocratizzare. “Oggi abbiamo lanciato un piano oggi per l'edilizia scolastica, realizzeremo una serie semplificazioni importanti. Il tema della sburocratizzazione è un tema centrale che dovrà essere affrontato e risolto”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ospite a “Porta a porta”, in onda questa sera su Rai 1. (Rin)