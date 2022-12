Roma: principio incendio in stabile occupato a Torre Maura, evacuate famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un principio di incendio, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato nella tarda serata nello stabile occupato di viale Ciamarra 329 a Roma in zona Torre Maura a sud est della città. Le oltre 30 famiglie che vivono in occupazione negli ex uffici sono state evacuate, per motivi di sicurezza, dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Al momento, a quanto si apprende da fonti dell'Unione inquilini, sarebbe in corso il distacco delle utenze, a tutela della incolumità delle persone, e alle famiglie non è consentito rientrare nello stabile. (Rer)