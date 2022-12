Usa: omicidio Khashoggi, chiuso il caso contro il principe ereditario saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale federale degli Stati Uniti ha chiuso il caso contro, Mohamed bin Salman, dopo che gli Usa hanno garantito l’immunità al principe ereditario saudita nel quadro della causa legale avanzata nei suoi confronti dalla fidanzata di Jamal Khashoggi, editorialista del “Washington Post” ucciso nell’ottobre del 2018 nel consolato saudita di Istanbul, in Turchia. Nella sentenza, il giudice John Bates ha ribadito il suo “imbarazzo” per la vicenda, ricordando che il principe saudita, in quanto primo ministro, gode dell’immunitá. (Was)