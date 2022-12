Usa: chiusi ultimi seggi in Georgia, attesa per i primi exit poll

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi seggi elettorali in Georgia sono stati chiusi, nel quadro del ballottaggio per l’assegnazione dell’ultimo posto al Senato degli Stati Uniti, dopo le elezioni di medio termine che si sono tenute martedì 8 novembre. L’orario di chiusura delle urne è stato inizialmente fissato alle 19 locali (l’una italiana), ma alcune contee hanno rinviato la chiusura di 45 minuti per permettere a tutti di votare. In attesa dei primi exit poll, le prime previsioni stimano un vantaggio iniziale per il senatore democratico Raphael Warnock, grazie all’elevata affluenza che ha caratterizzato il voto anticipato nelle ultime settimane.(Was)