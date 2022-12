El Salvador: governo vuole estendere la militarizzazione dei municipi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento del Salvador ha prorogato fino al 17 dicembre lo stato di emergenza indetto otto mesi fa per contrastare le bande criminali. Il provvedimento è passato con 67 voti favorevoli, nove contrari e sei astensioni. Lo stato di emergenza - che a oggi ha portato all'arresto di oltre 50mila presunti membri di bande armate -, allunga per altri 30 giorni il periodo in cui vengono sospesi le garanzie relativi a tre diritti tutelati costituzionalmente: si toglie il diritto della persona arrestata di essere informata sulle ragioni del provvedimento, si allunga da 72 ore a 15 giorni il limite massimo di tempo entro il quale l'indagato deve essere portato dinanzi al giudice per la conferma dell'arresto, e si permette l'accesso delle autorità alle comunicazioni private. Il provvedimento, al solito, viene presentato dal governo come "necessario" per poter continuare a garantire la robusta riduzione degli indici di criminalità registrati negli ultimi mesi. Lo stesso Bukele non ha mai smesso di rivendicare il successo di una strategia che avrebbe permesso di chiudere intere giornate senza nessun omicidio. (segue) (Mec)