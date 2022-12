El Salvador: governo vuole estendere la militarizzazione dei municipi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta del passaggio più spinto di una strategia di contrasto alla criminalità che l'esecutivo porta avanti con determinazione. Il presidente Nayib Bukele ha assicurato che il governo - grazie al Piano di controllo territoriale del 2019 -, sta per vincere la guerra lanciata contro le potenti bande criminali del Paese. "Stiamo per vincere la guerra contro le bande. Fino a pochi mesi fa molti salvadoregni, compreso me, ci chiedevamo se un giorno ci saremmo riusciti", ha detto Bukele in un recente discorso alla nazione tenuto in Parlamento. "Non è stato facile e non è successo dalla notte alla mattina", ha sottolineato il presidente tra gli applausi dell'Aula ampiamente dominata dalla maggioranza. Bukele ha ricostruito la genesi del "Piano", elaborato prima ancora che divenisse presidente, e messo in pratica in "meno di tre settimane" dopo l'insediamento. Una strategia in varie fasi, due delle quali - aumento del personale di polizia, maggior controllo penitenziario e opportunità di lavoro nelle comunità -ha "permesso di ridurre il numero di omicidi in modo drastico". (segue) (Mec)