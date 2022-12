El Salvador: governo vuole estendere la militarizzazione dei municipi (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Bukele ha difeso la sua strategia contro le gang armate anche dal palco dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Siamo passati dall'essere un Paese sconosciuto a molti e noto per le gang, i morti, le violenze e le guerre, ad essere un Paese noto per le sue spiagge, per il surf, per i suoi vulcani, per la sua libertà finanziaria, per il suo buon governo e per aver posto fine alla criminalità organizzata", ha affermato il presidente salvadoregno nel suo intervento all’Assemblea generale. Bukele ha affermato che il suo paese è passato "in pochissimo tempo" dall'essere "letteralmente il paese più pericoloso del mondo" all'essere sulla strada per diventare il più sicuro delle Americhe. Rispondendo a chi lo accusa di violazioni nella sua politica contro le pandillas Bukele ha detto: “il vicino ricco non ha autorità" per dire "al vicino povero di tornare al passato", aggiungendo che El Salvador ha già cercato di seguire gli ordini di altri paesi e "non è andata bene". (segue) (Mec)