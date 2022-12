El Salvador: governo vuole estendere la militarizzazione dei municipi (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del tempo, la strategia di Bukele ha sollevato diverse obiezioni. Per l'ex Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, "le misure adottate durante lo stato di emergenza per combattere la violenza delle bande, insieme alle successive modifiche al diritto penale, aumentano il rischio di detenzione arbitraria e tortura dei detenuti". Secondo Amnesty International, "con il pretesto di punire le bande, le autorità salvadoregne stanno commettendo diffuse e flagranti violazioni dei diritti umani, criminalizzando le persone che vivono in povertà", ha affermato Erika Guevara-Rosas, direttrice per le Americhe di Ai. La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha chiesto al governo di El Salvador di rispettare le garanzie giuridiche e il giusto processo nel quadro degli arresti eseguiti durante lo stato di emergenza. L'Organizzazione non governativa Human rights Watch (Hrw), in un rapporto diffuso il 2 maggio, ha denunciato "arbitri" già dopo i primi 30 giorni di applicazione dello Stato si emergenza. "Invece di proteggere i salvadoregni dalla violenza delle bande, le forze di sicurezza stanno abusando dei poteri eccessivamente ampi concessi loro dagli alleati del presidente Bukele nell'Assemblea legislativa", ha affermato Tamara Taraciuk Broner, direttrice ad interim per le Americhe presso Hrw. (Mec)