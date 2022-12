Argentina: vicepresidente Cristina Kirchner condannata a sei anni di carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente dell'Argentina, Cristina Kirchner, è stata condannata in primo grado a sei anni di carcere e all'interdizione dai pubblici uffici per irregolarità nell'affidamento di appalti pubblici. Questa la sentenza di primo grado pronunciata oggi dal tribunale penale federale. I giudici hanno assolto l'ex presidente per l'imputazione di associazione a delinquere. Il pubblico ministero aveva chiesto per l'ex presidente una condanna a 12 anni di prigione. (segue) (Abu)