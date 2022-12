Argentina: vicepresidente Cristina Kirchner condannata a sei anni di carcere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Organizzazioni e movimenti sociali hanno convocato una serie di manifestazioni di protesta in vari punti della capitale argentina, Buenos Aires, in solidarietà con la vice presidente Cristina Fernandez Kirchner. I sostenitori della vicepresidente sostengono che il processo in cui è imputata è frutto di una "persecuzione politica". L'Associazione statale lavoratori (Ate) ha organizzato una veglia a partire dalle 17 "per attendere il risultato della sentenza contro Cristina Fernandez e mobilitarsi in caso di condanna", mentre il sindacato dei dipendenti del parlamento (Apl) è in agitazione sin da questa mattina. Diverse manifestazioni sono state organizzate anche presso il parlamento. (segue) (Abu)