Argentina: vicepresidente Cristina Kirchner condannata a sei anni di carcere (4)

- Il processo ha preso il via a maggio del 2019 sulla base di un'inchiesta che ha individuato presunte irregolarità in 51 appalti pubblici concessi nella provincia di Santa Cruz dal 2003 al 2015 a imprese di proprietà dell'imprenditore Lazaro Baez, imputato nella causa. L'accusa, condotta dal pm Diego Luciani, afferma che tanto l'ex presidente Nestor Kirchner (2003-2007) quanto l'ex presidente, Cristina Fernandez de Kirchner (2007-2015), "hanno installato e mantenuto all'interno dell'amministrazione nazionale una delle matrici di corruzione più straordinarie che si siano sviluppate nel Paese". Il pm ritiene dimostrato che gli appalti concessi a Baez non solo erano truccati, ma anche che le opere non sono state portate a termine nonostante l'avvenuto pagamento delle concessioni. Si tratta finora dell'unico dossier contro l'attuale vice presidente che ha raggiunto la fase dibattimentale. Il resto delle cause arrivate a questa istanza sono state archiviate in primo grado oppure sono al riesame della Cassazione. (segue) (Abu)