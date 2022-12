Argentina: vicepresidente Cristina Kirchner condannata a sei anni di carcere (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice presidente ha dichiarato in tre occasioni durante il processo. La prima volta è stata a dicembre del 2019 pochi giorni prima di entrare in carica. "Questo tribunale ha sicuramente la sentenza scritta ma la storia mi assolverà" ha detto durante l'udienza. La seconda volta è stata lo scorso settembre, occasione nella quale ha chiesto a sua volta l'apertura di un'indagine penale nei confronti del pm Luciani a partire dagli elementi apportati dalla difesa al processo. "Sono state smantellate le incredibili menzogne sviluppate dai pm Luciani ed è stata portata alla luce anche l'arbitrarietà che è stata commessa in questo processo", ha detto. L'ultimo intervento di Kirchner risale alla settimana scorsa, quando la vice presidente ha fatto uso della facoltà di un'ultima dichiarazione prima del verdetto e ha affermato che "questo tribunale è un plotone di esecuzione". Le motivazioni della sentenza verranno rese note solo a marzo, e in caso di condanna la difesa potrà ricorrere in Cassazione e in ultima istanza alla Corte suprema. (Abu)