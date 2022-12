Usa: giuria raggiunge un verdetto nel processo per frode fiscale contro la Trump Organization

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una giuria ha raggiunto un verdetto nel quadro del processo per frode fiscale ai danni di due entità legate alla Trump Organization, il conglomerato che gestisce le attività imprenditoriali dell’ex presidente degli Stati Uniti. Il verdetto sarà annunciato in tribunale a Manhattan nel pomeriggio di oggi (ora locale), e il processo non ha coinvolto Donald Trump e la sua famiglia. La Trump Corporation e la Trump Payroll Corporation sono state accusate di frode fiscale e falsificazione di documenti. (Was)