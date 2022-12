Usa: due entità legate alla Trump Organization colpevoli di 17 capi d’accusa per reati fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Trump Organization, il conglomerato che gestisce le attività imprenditoriali dell’ex presidente degli Stati Uniti, è stata riconosciuta colpevole di frode e di una serie di altri reati fiscali. La sentenza annunciata alla Corte suprema dello Stato di New York, a Manhattan, ha riconosciuto due entità legate alla Trump Organization colpevoli di tutti i 17 capi d’accusa, dopo i bonus e i “regali di lusso” concessi ad alcuni associati senza riportare le operazioni al fisco. In precedenza, Allen Weisselberg, che all’epoca dei fatti era chief financial officer della Trump Organization, si è dichiarato colpevole di aver organizzato il sistema di frodi, senza però coinvolgere l’ex presidente Usa. (Was)