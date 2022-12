Governo: Fazzolari, solidarietà a Meloni per gravissime minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vicinanza e solidarietà al premier Giorgia Meloni “per le gravissime minacce di morte indirizzate via social a lei e alla sua famiglia da presunti percettori di reddito di cittadinanza. Lo dichiara in una nota il sottosegretario all’Attuazione del programma di governo, Giovanbattista Fazzolari. “Questo episodio inqualificabile è il prodotto del clima di odio fomentato dalla narrazione falsa di chi sul disagio sociale cerca di lucrare facili consensi. Violenze e minacce non fermeranno una donna coraggiosa come lei, impegnata a risollevare l’Italia dopo anni di pessimi governi”, aggiunge Fazzolari. (Rin)