Abruzzo: Confindustria, velocizzazione linea ferroviaria Roma-Pescara opera prioritaria per Regione

- Dobbiamo utilizzare i fondi europei a disposizione, 2,3 miliardi dal Pnrr e 50 milioni per la Zes, per potenziare le infrastrutture: porti, ferrovie, aeroporti, autostrade. “Trasformare l'Abruzzo nella piattaforma logistica di tutto il centro sud. In questo contesto, la velocizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara è un'opera prioritaria per l'Abruzzo che consentirà uno sviluppo in termini di merci e persone lungo l'asse Est-Ovest. Scommettendo sui Porti di Ortona e Vasto, sugli interporti e sull'aeroporto. Tutto questo per assicurarci un futuro". Così Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Chieti Pescara, commenta la polemica politica di questi giorni sul raddoppio ferroviario. E prosegue: "Il raddoppio della linea ferroviaria resti una priorità. Queste grandi infrastrutture devono costituire un network unico collegato fisicamente con le infrastrutture dell'ultimo miglio e digitalmente, per costituire la grande piattaforma logistica dell'Italia Centrale verso i corridoi europei, il basso Mediterraneo e verso la rete infrastrutturale internazionale". (segue) (Gru)