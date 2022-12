Argentina: Cristina Kirchner annuncia che non sarà candidata alle elezioni del 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente dell'Argentina, Cristina Kirchner, è stata condannata in primo grado a sei anni di carcere e all'interdizione dai pubblici uffici per irregolarità nell'affidamento di appalti pubblici. Questa la sentenza di primo grado pronunciata oggi dal tribunale penale federale. I giudici hanno assolto l'ex presidente per l'imputazione di associazione a delinquere. Il pubblico ministero aveva chiesto per l'ex presidente una condanna a 12 anni di prigione. Si tratta della prima condanna nella storia argentina di un'alta carica dello Stato nell'esercizio delle sue funzioni. Il tribunale ha inoltre ordinato il blocco dei beni degli imputati, tra cui l'ex ministro delle opere pubbliche Julio de Vido, per un ammontare complessivo di oltre 84 miliardi di pesos (circa 40 milioni di euro). La stessa condanna è stata inflitta anche al principale imputato, l'imprenditore Lazaro Baez, maggiore beneficiario degli appalti oggetto della causa. (Abu)