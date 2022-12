Scuola: Valditara, nessuna chiusura, ci saranno accorpamenti giuridici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non chiudiamo scuole quando intendiamo il plesso scolastico. Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ospite a “Porta a porta”, in onda questa sera su Rai 1. “Gli studenti che andavano in una scuola continueranno ad andarci. Abbiamo ricevuto 17,5 miliardi dall'Ue che ha messo dei vincoli tra i quali anche il dimensionamento. Gli insegnanti non cambieranno scuola, non cambieranno lavoro. Abbiamo oggi 950 reggenze, ovvero istituzioni scolastiche rette da un preside che dirige due scuole. In prospettiva dovrebbero diminuire circa 500 reggenze. La razionalizzazione non tocca il servizio, i plessi scolastici rimarranno 40 mila. Ci saranno accorpamenti giuridici e interverremo solo laddove non c'è una titolarità del dirigente scolastico. Per la prima volta i risparmi non saranno attribuiti al Mef ma direttamente reinvestiti nella scuola, per la valorizzazione del lavoro dei dirigenti scolatici”, ha aggiunto Valditara. (Rin)