Kosovo: esplosioni e sirene attive a Mitrovica Nord e Leposavic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si avvertono esplosioni e rumore di sirene a Mitrovica Nord, in Kosovo. E' quanto riferisce il portale "Kosovo Online", secondo cui le detonazioni sono state avvertite dopo che membri della commissione elettorale municipale di Mitrovica Nord, accompagnati dalle forze di polizia del Kosovo, hanno fatto irruzione nei locali utilizzati dal durante le ultime consultazioni. Le sirene vengono udite anche a Leposavic e si risconta un aumento della presenza del personale di Eulex, la missione civile dell'Unione europea in Kosovo. Secondo alcuni residenti locali, un elicottero della missione Nato Kfor ha sorvolato il comune in diverse occasioni. (Alt)