Balcani: Meloni, c’è grande voglia di Italia qui

- Nella regione dei Balcani occidentali c’è grande voglia di Italia. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del vertice Ue-Balcani occidentali a Tirana, in Albania. “Sapete quanto è importante per l’Italia questa regione”, ha dichiarato. C’è una “storia di amicizia e cooperazione” con questi Paesi. “Ho trovato quell’attenzione verso il nostro ruolo che il governo sta portando avanti dall’inizio. I ministri Tajani e Crosetto sono già stati a Pristina per trattare una questione annosa”, ha ricordato Meloni. Il presidente del Consiglio ha menzionato i bilaterali avuti oggi con il presidente serbo, Aleksandar Vucic, e con il premier albanese, Edi Rama. “Le nostre aziende, il nostro know how, sono sempre molto ben accolti”, ha spiegato Meloni. (Alt)