El Salvador: governo vuole estendere la militarizzazione dei municipi (4)

- A fine ottobre, il Parlamento ha approvato altre due leggi per contrastare la criminalità organizzata: la prima è la riforma alla legge sulla criminalità organizzata, che garantisce riti processuali abbreviati agli inquisiti, nel caso confessino i loro reati e quelli dei loro eventuali complici. A questi viene anche garantita la possibilità di uno sconto di pena: fino a un quarto della sanzione minima, se così vuole il procuratore, o la pena integrale ma in penitenziari adeguati al reinserimento. La seconda legge obbliga le compagnie telefoniche a consegnare entro e non oltre 180 giorni le trascrizioni richieste dalla procura, così come dotarsi della tecnologia necessaria per poter rintracciare gli autori. (segue) (Mec)