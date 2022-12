El Salvador: governo vuole estendere la militarizzazione dei municipi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In aggiunta il parlamento di El Salvador ha approvato una riforma del codice penale che prevede pene detentive fino a 45 anni di carcere per i capi delle gang armate. Il pacchetto di riforme prevede anche un aumento delle pene detentive fino a 10 anni di carcere per i maggiori di 12 anni e fino a 20 anni per i minori dai 16 ai 18 anni. La riforma destina inoltre 80 milioni di dollari ai ministeri della Difesa e della Sicurezza per l'acquisto di armi ed equipaggiamenti. Il parlamento di El Salvador ha approvato anche una legge speciale per accelerare la costruzione di centri penitenziari e una riforma del codice penale locale che permetterà di condannare i mezzi di comunicazione che rilanciano o trasmettono messaggi attribuiti o attribuibili alle bande criminali. La riforma, approvata direttamente in Aula e senza discussione, prevede pene di reclusione da dieci a 15 anni per coloro che riproducono o rilanciano messaggi delle bande, ma anche nei confronti di chi "elabora, partecipa all'elaborazione, produce testi, dipinti, disegni, graffiti o qualsiasi qualsiasi forma di espressione visiva che alluda alle differenti organizzazioni criminali". (segue) (Mec)